Scordatevi le docce e i termosifoni | quanto manca all' inverno da incubo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Diminuzione del riscaldamento in case e uffici.più freddi. Campagne pubblicitarie rivolte ai cittadini per ridurre i consumi. Aumento della produzione di energia da olio combustibile e carbone. Sono queste le misure principali contenute nel "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale" presentato ieri dal Ministero della Transizione ecologica con l'obiettivo di affrontare unche rischia di essere più gelido del solido. Un modo per evitare razionamenti disorganizzati, dettati dalle condizioni di mercato, e tutelare i settori produttivi vitali e «le utenze sensibili», come ospedali e case di riposo. «Non è un piano draconiano. Stiamo lavorando affinché i sacrifici da affrontare per i cittadini siano minimi e le aziende siano tutelate», ha detto in serata Roberto Cingolani. In totale, tra il primo agosto ...