Schiacciasassi Bayern! Niente da fare per l’Inter. (Di giovedì 8 settembre 2022) Troppo più forte questo Bayern Monaco al cospetto di un”Inter ancora in fase rodaggio, senza il suo faro offensivo Lukaku, e reduce da un’inizio di campionato che ha evidenziato quanto per Simone Inzaghi ci sia ancora del lavoro da fare per poter rivedere la versione migliore della sua Inter, ammirata per lunghi tratti della scorsa stagione. Dall’altro lato del campo aveva di fronte una vera è propria corazzata. La squadra di Nagelsmann è stata instransigente. Attraverso un calcio veloce e fluido, fatto di cambi di posizione reciproci tra i giocatori e movimento continuo, non ha lasciato chance ad una Inter che ci ha provato mettendo anima e cuore. La squadra di Inzaghi ha sofferto molto nel primo tempo, nel quale il Bayern, oltre al pregevole gol di Leroy Sane al 25?, visto e servito splendidamente da un bel lancio di Kimmich, meritava un vantaggio più ampio per le ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Troppo più forte questo Bayern Monaco al cospetto di un”Inter ancora in fase rodaggio, senza il suo faro offensivo Lukaku, e reduce da un’inizio di campionato che ha evidenziato quanto per Simone Inzaghi ci sia ancora del lavoro daper poter rivedere la versione migliore della sua Inter, ammirata per lunghi tratti della scorsa stagione. Dall’altro lato del campo aveva di fronte una vera è propria corazzata. La squadra di Nagelsmann è stata instransigente. Attraverso un calcio veloce e fluido, fatto di cambi di posizione reciproci tra i giocatori e movimento continuo, non ha lasciato chance ad una Inter che ci ha provato mettendo anima e cuore. La squadra di Inzaghi ha sofferto molto nel primo tempo, nel quale il Bayern, oltre al pregevole gol di Leroy Sane al 25?, visto e servito splendidamente da un bel lancio di Kimmich, meritava un vantaggio più ampio per le ...

gloria83304169 : @LaBombetta76 @GiovaQuez Il Liverpool attuale non è granché. Il bayern attuale è uno schiacciasassi - 360_IMinter : @sexymancio Assolutamente no, la penso allo stesso modo. Il Bayern è in assoluto la squadra peggiore che potessimo… - jeremymene7 : @caleriserva Sto Bayern è una schiacciasassi con le piccole molto più di quel Liverpool per me - IlGabbiano46 : @muntzer_thomas @SantucciFulvio Sempre voi buttate le partite, d'altronde quando sei il Bayern Monaco d'Italia i co… -