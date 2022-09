Regina Elisabetta, due giorni fa la visita di BoJo e Liz Truss (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Crescono i timori per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Timori alimentati dalla notizia confermata da Buckingham Palace secondo cui la sovrana, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral. Proprio qui due giorni fa ha ricevuto Boris Johnson e Liz Truss, nominata nuova premier del Regno Unito, terza donna a ricoprire l’incarico dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Di quell’incontro, solo una foto. Il passaggio di consegne per la prima volta nei 70 anni di regno di Elisabetta non è avvenuto a Londra. Truss ha twittato subito dopo le notizie di Buckingham Palace: “In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la Regina e alla sua famiglia”. Ieri sera la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Crescono i timori per le condizioni di salute della. Timori alimentati dalla notizia confermata da Buckingham Palace secondo cui la sovrana, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral. Proprio qui duefa ha ricevuto Boris Johnson e Liz, nominata nuova premier del Regno Unito, terza donna a ricoprire l’incarico dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Di quell’incontro, solo una foto. Il passaggio di consegne per la prima volta nei 70 anni di regno dinon è avvenuto a Londra.ha twittato subito dopo le notizie di Buckingham Palace: “In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà lae alla sua famiglia”. Ieri sera la ...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - stefylasorsa_ : RT @_mariells: LA REGINA ELISABETTA È IMMORTALE, CIOÈ IO NON SONO PRONTA PER NIENTE A LASCIARLA ANDARE, NUN ME FA SCHERZI ELISABÉ #QueenEl… - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: 9/n 'Il London Bridge è crollato', è questo il messaggio in codice che il primo ministro #Truss e i principali ministri… -