Maltempo a Roma e nel Lazio, poi torna il caldo africano: le previsioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Meteo. Un'allerta meteo per oggi, giovedì 8 settembre che non ha mancato di far emergere nel corso della giornata alcuni eventi non proprio piacevoli, come il tornado che nelle ultime ore si è manifestato a Civitavecchia. Dunque, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano il ritorno brusco del Maltempo su larga parte del territorio del centro Italia. Il polo funzionale regionale ha diffuso, pertanto, un bollettino con le condizioni meterologiche avverse, che potrebbero continuare a verificarsi nel corso delle prossime ore. Allerta meteo a Roma e nel Lazio L'allerta meteo durerà per le prossime 12-18 ore, quando sul territorio della regione potrebbero cadere "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale". Ad ogni modo, ...

