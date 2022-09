“È un orrore” Emma Marrone | è successo dopo la morte del padre | com’è morto davvero

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 8 settembre 2022) I fan dihanno subito compreso la sua rabbia e dispiacere,il grande dolore delladel, a 66 anni. Alcuni di loro, sui social, non hanno risparmiato critiche e denunce sottolineando che è orribile avanzare insinuazioni complottistiche cosìfastidioso e irrispettoso è quello che èdurante il funerale di Rosario. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, aveva scrittosui social per informare i fan delladel papà. Immediato l’abbraccio del suo pubblico e anche di tanti colleghi cantanti, alcuni dei quali si sono lanciati in dediche bellissime e piene d’affetto. Ma è stato purtroppo il momento anche dei ...