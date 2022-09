“È imbarazzante” | batosta dopo Inter-Bayern | la bocciatura è netta

(Di giovedì 8 settembre 2022)per la formazione di mister Simone Inzaghi. I lombardi escono a testa bassa. Il mercoledì di Champions League, per le italiane, porta buone notizie solamente per la SSC Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri conquistano un successo storico contro il Liverpool di Jurgen Klopp allo stadio Diego Armando Maradona grazie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ALpj77 : @araujopampanin La roma è stata imbarazzante stasera,che batosta,questa squadra per molti era da scudetto,coppa ita… -

Sport Fanpage

E dopo unail 25 settembre, le dimissioni da segretario del Pd diventerebbero il minimo ... in ungioco del cerino. Calenda pressato dalla più malleabile Bonino, Letta dagli ...Ma per superare la, questa volta, ci vorrà molto più del Maalox evocato in passato da Beppe ... C'è il buon risultato di Nola , ma anche quello '' di Somma Vesuviana (Napoli) : qui ... Il momento più imbarazzante nella carriera di Cristiano Ronaldo: ten Hag gli ha dato una lezione