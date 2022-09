Come condividere Internet dal telefono (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli uffici o anche a casa utilizziamo un modem o un router Wi-Fi per distribuire la connessione Internet a tutti i dispositivi presenti nel raggio d'azione: difficilmente avremo bisogno d'altro per navigare, almeno finché la connessione è stabile e non salta improvvisamente! Se non è disponibile una connessione Wi-Fi, se la linea Internet va via per qualche motivo o smette di funzionare dovremo utilizzare il nostro smartphone per collegarci ad Internet, sfruttando connessione dati e i Giga inclusi nell'offerta per continuare a lavorare. Nella guida che segue vi mostreremo , così da poter garantire accesso ai PC fissi o ai notebook e, all'occorrenza, creare una rete Wi-Fi ad hoc a cui far connettere i dispositivi di amici e parenti.Per condividere la connessione dallo smartphone esistono vari modi: è possibile ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli uffici o anche a casa utilizziamo un modem o un router Wi-Fi per distribuire la connessionea tutti i dispositivi presenti nel raggio d'azione: difficilmente avremo bisogno d'altro per navigare, almeno finché la connessione è stabile e non salta improvvisamente! Se non è disponibile una connessione Wi-Fi, se la lineava via per qualche motivo o smette di funzionare dovremo utilizzare il nostro smartphone per collegarci ad, sfruttando connessione dati e i Giga inclusi nell'offerta per continuare a lavorare. Nella guida che segue vi mostreremo , così da poter garantire accesso ai PC fissi o ai notebook e, all'occorrenza, creare una rete Wi-Fi ad hoc a cui far connettere i dispositivi di amici e parenti.Perla connessione dallo smartphone esistono vari modi: è possibile ...

