Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lipsia, Marco Rose è il nuovo allenatore - sportface2016 : #Lipsia, #MarcoRose è il nuovo tecnico: firmato un biennale - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lipsia, è Marco Rose il nuovo allenatore: sostituirà Tedesco - MadmanPool99 : Marco Rose, ex difensore tedesco nato a Lipsia, classe 1976 (45anni), è un allenatore disponibile, gli piace giocar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lipsia, è Marco Rose il nuovo allenatore: sostituirà Tedesco -

Prende il posto dell'esonerato Domenico Tedesco(GERMANIA) - Ilha già annunciato il successore di Domenico Tedesco, esonerato dopo la debacle all'esordio in Champions per mano dello Shakthar Donetsk. Si tratta di Marco Rose, che il Borussia Dortmund non ha ...Ilha un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Domenico Tedesco: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco Rose, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund. Rose ha firmato ...Prende il posto dell'esonerato Domenico Tedesco LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Lipsia ha già annunciato il successore di Domenico ...By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.