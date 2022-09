Calcio: falsa partenza per la Roma in Europa League, sconfitta per 2-1 dal Ludogorets (Di giovedì 8 settembre 2022) Razgrad, 8 set. - (Adnkronos) - Dopo la disfatta di Udine, inizia con una sconfitta anche l'avventura della Roma in Europa League. I giallorossi cedono 2-1 in trasferta al Ludogorets. I capitolini collezionano le migliori occasioni nel primo tempo, con Pellegrini e Dybala vicini al gol e Mancini che coglie un palo di testa. Nella ripresa, al 27', è però Cauly a sfruttare un errore della difesa della Roma e a segnare l'1-0. Pareggia Shomurodov all'86', entrato al posto di uno spento Belotti, ma dopo appena 2' Nonato regala ai bulgari la vittoria e il primato del gruppo C insieme al Betis Siviglia, che passa 2-0 in trasferta a Helsinki. Inizio in attacco per i padroni di casa con Despodov, meteora Cagliari, che salta Mancini al 4'. La soluzione cercata è un ibrido fra tiro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Razgrad, 8 set. - (Adnkronos) - Dopo la disfatta di Udine, inizia con unaanche l'avventura dellain. I giallorossi cedono 2-1 in trasferta al. I capitolini collezionano le migliori occasioni nel primo tempo, con Pellegrini e Dybala vicini al gol e Mancini che coglie un palo di testa. Nella ripresa, al 27', è però Cauly a sfruttare un errore della difesa dellae a segnare l'1-0. Pareggia Shomurodov all'86', entrato al posto di uno spento Belotti, ma dopo appena 2' Nonato regala ai bulgari la vittoria e il primato del gruppo C insieme al Betis Siviglia, che passa 2-0 in trasferta a Helsinki. Inizio in attacco per i padroni di casa con Despodov, meteora Cagliari, che salta Mancini al 4'. La soluzione cercata è un ibrido fra tiro e ...

