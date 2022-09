Bologna, Mihajlovic si congeda: “Non sono un ipocrita, non capisco questo esonero” (Di giovedì 8 settembre 2022) Attraverso una lunga lettera sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic ha voluto salutare per l’ultima volta Bologna, piazza che ha fatto parte della sua vita negli ultimi anni. L’allenatore ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini, ma si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. Di seguito la lettera completa: “Mi è capitato spesso di salutare tifosi, giocatori, società, città, per dire addio o arrivederci. Fa parte della carriera di un calciatore e di un allenatore andare via prima o poi. I cicli sportivi nascono, si sviluppano, regalano soddisfazioni, a volte delusioni e poi inevitabilmente finiscono. Nulla è eterno. Ma stavolta il sapore che mi lascia il mio voltarmi indietro un’ultima volta è più triste. Dal 28 gennaio 2019 al 6 settembre 2022: oltre 1300 giorni dopo le strade dell’allenatore ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Attraverso una lunga lettera sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Sinisaha voluto salutare per l’ultima volta, piazza che ha fatto parte della sua vita negli ultimi anni. L’allenatore ha ringraziato tutti coloro che glistati vicini, ma si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. Di seguito la lettera completa: “Mi è capitato spesso di salutare tifosi, giocatori, società, città, per dire addio o arrivederci. Fa parte della carriera di un calciatore e di un allenatore andare via prima o poi. I cicli sportivi nascono, si sviluppano, regalano soddisfazioni, a volte delusioni e poi inevitabilmente finiscono. Nulla è eterno. Ma stavolta il sapore che mi lascia il mio voltarmi indietro un’ultima volta è più triste. Dal 28 gennaio 2019 al 6 settembre 2022: oltre 1300 giorni dopo le strade dell’allenatore ...

