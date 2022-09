Assegno unico per i figli: si percepisce durante i mesi di aspettativa retribuita e non retribuita? (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Assegno unico, a differenza dell'ANF, non è legato alla busta paga e, quindi spetta anche in caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) L', a differenza dell'ANF, non è legato alla busta paga e, quindi spetta anche in caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. L'articolo .

elenabonetti : Con l’assegno unico e universale i lavoratori autonomi e le partite iva, che mai avevano ricevuto un assegno, ricev… - Mov5Stelle : Come abbiamo aiutato le famiglie? ?? CON L'ASSEGNO UNICO FAMILIARE ?? I nostri risultati sono la base da cui ripa… - elenabonetti : Con @ItaliaViva abbiamo presentato un emendamento per anticipare la rivalutazione e l’aumento dell’assegno unico gi… - orizzontescuola : Assegno unico per i figli: si percepisce durante i mesi di aspettativa retribuita e non retribuita? - ManuelaArata : @graziano_delrio Questa è appropriazione indebita, l’assegno unico è stato realizzato da Bonetti di Italia Viva #ItaliaSulSerio -