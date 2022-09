Arrivabene: «Dietro le scelte di mercato della Juve c’è una strategia legata ai giovani inseriti in squadra» (Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi la Juventus ha presentato in conferenza stampa i tre giovani talenti di casa: Fabio Miretti, Matias Soulé e Nicolò Fagioli. A rispondere alle domande della stampa c’erano l’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene, e il direttore sportivo, Federico Cherubini. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Arrivabene ha parlato delle scelte di mercato fatte dal club in estate. «C’è una strategia precisa Dietro alle scelte di mercato estive della Juventus, una strategia legata ai giovani inseriti in prima squadra. In qualsiasi società i ragazzi hanno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi lantus ha presentato in conferenza stampa i tretalenti di casa: Fabio Miretti, Matias Soulé e Nicolò Fagioli. A rispondere alle domandestampa c’erano l’amministratore delegato del club, Maurizio, e il direttore sportivo, Federico Cherubini. Di seguito il resoconto di Tuttoweb.com.ha parlato delledifatte dal club in estate. «C’è unaprecisaallediestiventus, unaaiin prima. In qualsiasi società i ragazzi hanno ...

