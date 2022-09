AEW: In molti vogliono il licenziamento di CM Punk (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiene ancora banco la rissa nel backstage AEW nel post All Out, domenica notte. Dopo la sospensione di tutti i wrestler coinvolti, la posizione di CM Punk, spogliato della cintura appena riconquistata, rimane quella più precaria: rimosso dalla sigla di apertura di Dynamite e con un infortunio che lo porterà ad operarsi, il Second City Savior ha anche il backstage contro, tanto che in molti vorrebbero ancora il suo licenziamento. Tutto è ancora possibile Parlando a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha riportato che molte persone vogliono ancora che CM Punk se ne vada dalla AEW: “Punk potrebbe ancora andarsene, non so come andrà a finire, ma so che molte persone vogliono che se ne vada. Se rimane dovrà avere un atteggiamento completamente diverso, e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiene ancora banco la rissa nel backstage AEW nel post All Out, domenica notte. Dopo la sospensione di tutti i wrestler coinvolti, la posizione di CM, spogliato della cintura appena riconquistata, rimane quella più precaria: rimosso dalla sigla di apertura di Dynamite e con un infortunio che lo porterà ad operarsi, il Second City Savior ha anche il backstage contro, tanto che invorrebbero ancora il suo. Tutto è ancora possibile Parlando a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha riportato che molte personeancora che CMse ne vada dalla AEW: “potrebbe ancora andarsene, non so come andrà a finire, ma so che molte personeche se ne vada. Se rimane dovrà avere un atteggiamento completamente diverso, e ...

