Raffaella Carrà è ancora la più amata dagli italiani: il gesto per ricordarla è unico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un altro grande apprezzamento per Raffaella Carrà, che ancora oggi viene considerata la regina della televisione italiana Poco più di un anno fa il mondo dello spettacolo e dell’arte italiano diventava nettamente più povera. Colpa della prematura scomparsa di Raffaella Carrà, una delle donne più virtuose, dinamiche e amate del nostro paese. La Carrà era L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un altro grande apprezzamento per, cheoggi viene considerata la regina della televisione italiana Poco più di un anno fa il mondo dello spettacolo e dell’arte italiano diventava nettamente più povera. Colpa della prematura scomparsa di, una delle donne più virtuose, dinamiche e amate del nostro paese. Laera L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : Raffaella Carrà sarà raffigurata sulla moneta da 2 euro nel 2023. Questo è quanto è stato deciso dall’Italia per co… - Agenzia_Ansa : Una moneta sarà dedicata a Raffaella Carrà dopo un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma manca… - Corriere : I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante - KateSteele89 : RT @DlORDEPP: immagina essere giornalista, avere il premio Oscar nonché regina del cinema Latino Penelope Cruz al Festival con un film in c… - grifeo : Tanti #cretini a scontrarsi pure sulla #monetacelebrativa dedicata a #RaffaellaCarrà: commenti social assurdi, inut… -