Piero Sidoti in concerto il 15 settembre al Parco di Sant’Osvaldo

Leggi su udine20

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il cantautore friulano PIERO SIDOTI giovedì 15alle ore 21:00 porterà il suo spettacolo “AMORE fino a prova contraria” aldia Udine, in occasione della rassegna “Bistroquet, ritrovo per viandanti”. L’evento è organizzato da ArciBarSport e ArciHybrida. ArciBarsportnasce come bar itinerante dalle realtà della salute mentale con l’ambizione di agganciare queste realtà a esperienze aggregative, culturali e lavorative della realtà cittadina. Le materie che Barsport e Sidoti mettono assieme sono il racconto e il gioco: il racconto può fare la differenza, può rielaborare le emozioni più dolorose, alleggerirci, toglierci dalla testa e dal corpo un po’ di gravità e restituirci la voglia di giocare. Lo spettacolo è la culla delle canzoni dell’album omonimo “AMORE fino a prova ...