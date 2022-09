(Di mercoledì 7 settembre 2022)A ESPANA, voto 9: chiude il cerchio a 35 anni il colombiano della EF Education-EasyPost. Vittoria dial Giro, al Tour e ora anche alla. Corre da fenomeno, non si lascia scappare nessuno e nell’ultimo chilometro alza il ritmo mettendo in difficoltà tutti. La volata finale poi è eccellente, non lasciando spazio ai rivali. Quentin Pacher, voto 7,5: ultimo chilometro in costante rimonta per il francese della Groupama – FDJ, eccellente in questacon già un quarto e un quinto posto. Oggi la vittoria era vicinissima, purtroppo l’avversario era troppo superiore: secondo posto di lusso, può riprovarci nei prossimi giorni. Jesus Herrada, voto 7: una ...

La caduta di Roglic potrebbe avergli consegnato la, ma di trappole ce ne sono ancora tante. Pascal Ackermann, voto 7,5: il tedesco è l'unico che riesce a tenere le ruote di Roglic al momento ...Primoz Roglic, voto 6,5: ci prova e ci riprova in quel di Sierra Nevada, ma forse si aspettava di guadagnare di più. Lo sloveno non si arrende assolutamente e va a caccia del quarto titolo ... Pagelle Vuelta a España 2022, diciassettesima tappa: Rigoberto Uran vince di classe, Evenepoel in controllo Il colombiano non aveva ancora mai vinto una tappa nella corsa spagnola. Il belga al comando, senza Roglic la strada verso il trionfo finale sembra in discesa ...Primoz Roglic. Tanto per cambiare. E dire che lo sloveno aveva Evenepoel che non era ben posizionato. Detto questo, il belga si è salvato automaticamente causa una foratura dentro gli ultimi 3 km. All ...