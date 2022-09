iconanews : Orrore in Pakistan, 'stuprata e uccisa da 22 uomini' - News24_it : Orrore in Pakistan, 'stuprata e uccisa da 22 uomini' -

Agenzia ANSA

In una ragazza è stata trascinata a forza in una fabbrica, stuprata per tutta la notte da un branco di 22 uomini e poi abbandonata fuori dall'edificio, dove è morta la mattina. E' accaduto a ...