Nel Pd cellule malate | Scanzi fa infuriare Fillippo Sensi | Mi tocca sul vivo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È scontro tra il giornalista del Fatto quotidiano Andreae Filippo, deputato del Pd ed ex eportavoce i premier Matteo reni e Paolo Gentiloni. Il nodo del contendere sono alcune espressioni del primo per commentare lo stato del Partito democratico rilanciando un ragionamento dell'ex ministro Fabrizio Barca sui 5Stelle che "appaiono ormai in evoluzione con consapevolezze di sinistra" mentre il Pd ignora "lesane in un corpo malato". Nel Pd, rimarcain un articolo sul Fatto, "fanno quasi sempre strada quelli che guardano più a destra che a sinistra; che ritengono a prescindere che i 5Stelle abbiano la rogna; e che, tra cellula sana e malata, preferiscono la seconda". Tanto che "i Marcucci, Romano," in un partito normale sarebbero al massimo "portaborse". L'immagine ...