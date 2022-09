Natasha Stefanenko a “Oggi è un altro giorno” | l’aneddoto su Al Bano e l’imbarazzo di Romina Jr

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 settembre 2022), ospite di Serena Bortone aè un, ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. Prima del successo in Italia negli anni Novanta, quando è diventata una delle modelle e conduttrici più ammirate e amate del piccolo schermo, la bellissimaha dovuto fare i conti con un’infanzia in Russia, in quella che ai tempi era ancora Unione Sovietica, a tratti difficile. Ma nel suo cuore conserva anche tanti bei ricordi, spesso divertenti proprio comesu Alche finora non aveva mai raccontato.divertente su AlL’intervista aè unai ...