Napoli-Liverpool 4-1 | Klopp in conferenza

PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - sscnapoli : ?? Napoli-Liverpool 1-2. Sconfitta di misura per gli azzurrini di mister Frustalupi nel primo match stagionale della… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliLiverpool 4-1: azzurri dominanti, Reds travolti al #Maradona - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non si so… -

L' Inter non trova riscatto dopo la sconfitta nel derby. Anche in Europa le cose vanno male. I nerazzurri infatti cadono in casa contro il Bayern Monaco. Una sconfitta amara che matura con uno ...Notte da favola in Champions League per gli azzurri di Luciano Spalletti che giocano una partita perfetta contro i Reds. Tutti promossi, Zielinski e Rrahmani i migliori in campo. Nelsi salva soltanto Luis Diaz, disastro Gomez - Van Dijk in ...Un grande Napoli batte 4-1 il Liverpool al Maradona. Gli azzurri di Spalletti vanno a segno con una doppietta di Xielinski, è con i gol di Anguissa e Simeone. Al 5' minuto calcio di rigore per il Napo ...(Adnkronos) – Il Napoli travolge il Liverpool per 4-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A di Champions League. Allo stadio Maradona, gli azzurri dominano la sfida contro i reds con una ...