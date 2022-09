Milan, in Champions partenza lenta: Saelemakers gol, pari a Salisburgo (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Champions League del Milan comincia con un pareggio 1-1 in casa del Salisburgo. A Pioli tocca scegliere se guardare il bicchiere mezzo pieno, per aver evitato la sconfitta sul campo della terza forza del girone (almeno sulla carta), con la consapevolezza del ritorno a San Siro, o mezzo vuoto, per non essere riuscito a superare una squadra alla portata dei rossoneri. Alla Red Bull Arena, il tecnico dà continuità alla formazione del derby, inserendo solamente Saelemaekers. A passare in vantaggio, però, sono i padroni di casa grazie ai due pericolosissimi attaccanti: Fernando, con l'assist, Okafor, con la conclusione dopo aver superato in dribbling Kalulu. Il pari arriva alla fine del primo tempo con un contropiede condotto da Bennacer, continuato da Leao (un palo per lui al 93' grida ancora vendetta) e finalizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) LaLeague delcomincia con un pareggio 1-1 in casa del. A Pioli tocca scegliere se guardare il bicchiere mezzo pieno, per aver evitato la sconfitta sul campo della terza forza del girone (almeno sulla carta), con la consapevolezza del ritorno a San Siro, o mezzo vuoto, per non essere riuscito a superare una squadra alla portata dei rossoneri. Alla Red Bull Arena, il tecnico dà continuità alla formazione del derby, inserendo solamente Saelemaekers. A passare in vantaggio, però, sono i padroni di casa grazie ai due pericolosissimi attaccanti: Fernando, con l'assist, Okafor, con la conclusione dopo aver superato in dribbling Kalulu. Ilarriva alla fine del primo tempo con un contropiede condotto da Bennacer, continuato da Leao (un palo per lui al 93' grida ancora vendetta) e finalizzato ...

lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - SkySport : SALISBURGO-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Okafor (28’) ? #Saelemaekers (40’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata fa… - DiMarzio : #UCL | I risultati di martedì: perde la @juventusfc, pareggia il @acmilan. #Haaland inarrestabile con il @ManCity - fabbianorozzang : @GianniVisnadi finché la serie A non verrà riformata le nostre prestazioni in champions saranno purtroppo queste: t… - Milannews24_com : Al #Milan non è bastato -