Italian Baseball Series 2022: gara-4 è di Parma. La serie torna in parità (Di mercoledì 7 settembre 2022) Parmaclima ripristina ancora gli equilibri vincendo al Cavalli gara-4 delle Italian Baseball series 2022 e portando la serie con San Marino sul 2-2 dopo una match combattutissimo, risolto soltanto nelle battute finali. Dopo tre inning terminati con un nulla di fatto, la partita (sospesa per ben due volte per le condizioni meteorologiche) si sblocca nella quarta ripresa, dove le due compagini mettono a referto un punto per parte. Parma nello specifico grazie a un singolo di Astorri che manda Mineo a segno, San Marino grazie a Ustariz Luis. Ci vorranno poi altri due turni pieni con il tabellino invariato per vedere l’azione che decide la disputa. Proprio nei momenti finali del settimo inning, Mineo con un singolo al centro manda Talevi a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)clima ripristina ancora gli equilibri vincendo al Cavalli-4 dellee portando lacon San Marino sul 2-2 dopo una match combattutissimo, risolto soltanto nelle battute finali. Dopo tre inning terminati con un nulla di fatto, la partita (sospesa per ben due volte per le condizioni meteorologiche) si sblocca nella quarta ripresa, dove le due compagini mettono a referto un punto per parte.nello specifico grazie a un singolo di Astorri che manda Mineo a segno, San Marino grazie a Ustariz Luis. Ci vorranno poi altri due turni pieni con il tabellino invariato per vedere l’azione che decide la disputa. Proprio nei momenti finali del settimo inning, Mineo con un singolo al centro manda Talevi a ...

CNewsgroup : RT @CNewsgroup: Baseball, la Nazionale Italiana Under 18 verso i Mondiali in Florida: gli ultimi incontri a Toronto prima della partenza (… - CNewsgroup : Baseball, la Nazionale Italiana Under 18 verso i Mondiali in Florida: gli ultimi incontri a Toronto prima della par… - Teleromagna : BASEBALL: Italian Series, San Marino torna in vantaggio su Parma - zazoomblog : Italian Baseball Series 2022: Parmaclima vince gara-2 San Marino KO 13-3. Serie in parità - #Italian #Baseball… - Massimo60386626 : RT @FIBSpress: Al via le Italian Baseball Series con la sfida inedita tra San Marino e Parmaclima -