Illuminismo cattolico. La storia dimenticata di un movimento globale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Potrebbe sembrare soltanto un ossimoro e invece è il titolo di un importante saggio scritto da Ulrich Lehner, docente presso l’University of Notre Dame, nello stato americano dell’Indiana. Mi riferisco a, un libro molto chiaro e veramente interessante che ha lo scopo di recare un contributo innovativo alla definizione dei rapporti fra la modernità, rappresentata in maniera eminente dalla cultura illuminista, e la fede cattolica. Il punto di partenza dello scritto di Lehner è costituito dal rifiuto della tesi, a lungo dominante fra gli studiosi e tutt’ora assai diffusa, secondo la quale progresso e cattolicesimo sono stati, e ancora oggi si rivelano, del tutto incompatibili, al pari dell’acqua e dell’olio che mai si miscelano, come plasticamente li descrive l’autore nell’Introduzione. Due sono i punti essenziali a cui approda la ...

ermanesse4 : @frenchigg @SimoPillon E per un non cattolico, col cazzo che le voglio scoprire. Le radici dell'Europa sono nella f… -

Il Sussidiario.net

... "è dalla filosofia dell'che l'ideologia liberale ha sempre mutuato la totalità delle ... Altri, come illiberale Michael Novak, la descrivono come il passaggio dalla "comunità ...... mentre questi ultimi si battevano per essa quando il potere era in campo. Ritrarre l'... Chi sosteneva l'esigette l'introduzione di diritti umani e civili e l'uguaglianza per le ... LETTURE/ Da Kant a Pio VII, 'l'alba incompiuta' dell'illuminismo cattolico La recensione del libro di Ulrich L. Lehner (Studium, 284 pp., 28 euro) Potrebbe sembrare soltanto un ossimoro e invece è il titolo di un importante saggio scritto da Ulrich Lehner, docente presso l’U ...