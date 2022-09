Ilary Blasi si localizza in un hotel di lusso e mette a tacere i rumors “esasperati”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Corriere della sera, Repubblica, rivista Chi e tutti i giornali che si stanno occupando del caso, ogni giorno aggiungono un dettaglio. In tv si torna a parlare della coppia. Ma come abbiamo detto più volte, è chiaro che soloe Francesco Totti sanno realmente quello che sta accadendo in famiglia. Ci sembra però chiaro che Totti abbia deciso la linea del silenzio, quella di chi resta il più defilato possibile, con la speranza di non leggere ogni giorno notizie sul suo conto.invece, ha deciso di usare tutta un’altra linea. Si mostra in palestra, mentre porta sua figlia a scuola il primo giorno, mentre si dedica a nuovi progetti, in giro con le amiche. E ieri, dopo qualche ora di silenzio, deve aver letto le tante notizie che la davano sotto lo stesso tetto del suo ex, che chissà, forse non ...