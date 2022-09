Ilary Blasi e Totti | accordo separazione | «Lei deve fare una rinuncia»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono ore decisive tra gli avvocati coinvolti nellatrae Francesco. Gli ex coniugi continuano a percorrere la strada del silenzio per quanto riguarda le indiscrezioni e i gossip che ogni giorno escono sulla loro vita privata. Pare che il Pupone sia propenso a trovare una trattativa pacifica che metta un punto definitivo a un divorzio alquanto complicato. Ci sono di mezzo tre figli, un patrimonio milionario, proprietà, case e tante altre cose. Come riporta il settimanale Chi, pare che l'ex Capitano Francescoauspica che la pratica si chiuda rapidamente senza guerre legali o mediatiche per il bene di tutti: "In questo mododovrebbere a dimostrare di essere stata lasciata per ...