I Basciagoni si sposano, Basciano fa la proposta sul red carpet di Venezia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è passato neanche un anno dal loro primo incontro (era lo scorso dicembre al Grande Fratello Vip), ma i Basciagoni sembrerebbero avere le idee chiare. Pochi minuti fa, infatti, ospiti sul red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano si è inginocchiato – ha tirato fuori un anello – ed ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo. L’ex tronista ha ovviamente risposto di sì: “Sei pazzo e ti amo da morire!“. Quindi: viva gli sposi! (?) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?&? (@sophie alessandro official ) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?&? ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è passato neanche un anno dal loro primo incontro (era lo scorso dicembre al Grande Fratello Vip), ma isembrerebbero avere le idee chiare. Pochi minuti fa, infatti, ospiti sul reddella 79esima Mostra del Cinema di, Alessandrosi è inginocchiato – ha tirato fuori un anello – ed ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo. L’ex tronista ha ovviamente risposto di sì: “Sei pazzo e ti amo da morire!“. Quindi: viva gli sposi! (?) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?&? (@sophie alessandro official ) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?&? ...

adoroiltrashh : Entro su Twitter e in un minuto scopro che i basciagoni si sposano, salatino andrà a fare la piaga al gf, Roberta t… - dsavreit : In che senso i basciagoni si sposano? - ritapusceddu3 : RT @More10599742: Quindi se I Basciagoni si sposano può essere che una coppia di amici pazzeschissimi vada al matrimonio, quindi avremo alt… - annullataa : noi di twitter quando i nostri amici ci chiederanno cosa abbiamo fatto in questi giorni oltre a seguire il cast di… - 6_Pro_Profumata : RT @Elbarunetto: Al gf era più il tempo che i basciagoni litigavano oppure una dormiva tutto il giorno; si conoscono, fuori dai riflettori,… -