Effettua rifornimento senza pagare e con una targa rubata | denunciato

055firenze

Il provvedimento che consente di risparmiare quando siilcarburante sarà valido fino al 20 settembre: non ci sono ancora certezze su un'eventuale proroga. IN RIALZO - Nella settimana che segna per molti il ritorno al lavoro non ci ......e guida raramente in città ma compie spesso viaggi chilometrici in autostrada o comunque... Consigliato a chi ha a cuore l'ambiente e non ha problemi a trovare un posto dove fare "". Fa rifornimento di carburante senza pagare, scoperto alla guida di un'auto con targa rubata È stato fermato per aver fatto benzina senza pagare e poi è stato scoperto che sull’automobile era montata una targa rubata. L'episodio è stato scoperto dalla Polizia di Stato sabato pomeriggio durant ...L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha eseguito presso una società di autotrasporto di Licata un controllo qualitativo sul gasolio contenuto nel serbatoio ...