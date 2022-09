Diretta Inter-Bayern Monaco 0-2 | autogol di D' Ambrosio | doppio svantaggio per i nerazzurri

Ore 18:18 - L'altro big match Ricordiamo che alle 21, alla stessa ora del Napoli, giocherà anche l'contro i Bayern Monaco. Trovate laOre 17:04 - Il Bayern a San Siro Il Bayern Monaco ha vinto il 100% delle trasferte contro l'nelle competizioni europee (tre su tre), con tutti i successi contro i nerazzurri arrivati proprio in ...L'Inter cerca di ripartire dalla Champions: a San Siro affronta il Bayern Monaco. Coman spreca subito in avvio, dall'altra parte chance per D'Ambrosio. Onana salva su Muller, poco dopo sblocca Sané do ...Per me questa non è la gara giusta per cambiare portiere, perché c’è un rischio molto alto di commettere qualche leggerezza. Sei qui: Home » News Inter » Altobelli a Inzaghi: “Se fai così metti in dif ...