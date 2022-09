Claudio Baglioni il 7 gennaio torna a Bergamo con “Dodici note solo bis” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Claudio Baglioni torna a Bergamo. Il prossimo 7 gennaio sarà al teatro Donizetti. Dopo il grandissimo successo di “Dodici note solo”, il cantautore romano da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, tra cui quello bergamasco, con “Dodici note solo bis”. Baglioni, vincitore del premio Tenco 2022, porterà ancora una volta per tutto il Paese le composizioni più preziose del suo repertorio, i must della sua lunga carriera, uno spettacolo che lo vedrà impegnato con voce, pianoforte e altri strumenti. Il Premio Tenco è il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022). Il prossimo 7sarà al teatro Donizetti. Dopo il grandissimo successo di “”, il cantautore romano da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, tra cui quello bergamasco, con “bis”., vincitore del premio Tenco 2022, porterà ancora una volta per tutto il Paese le composizioni più preziose del suo repertorio, i must della sua lunga carriera, uno spettacolo che lo vedrà impegnato con voce, pianoforte e altri strumenti. Il Premio Tenco è il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un ...

