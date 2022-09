Bonus Vacanze 2022, da settembre 450€ per tutti: non serve ISEE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna il Bonus Vacanze anche per l’autunno. Si potrà richiedere un voucher fino a 450 euro senza ISEE, valido fino alla prossima estate. Ecco come fare. Leggi anche: Buoni Spesa 2022: come funzionano, importi e come si richiedono Bonus Vacanze: tutto quello che bisogna sapere Sono tantissime le Regioni che hanno attivato queste iniziative: l’ultima è partita proprio da lunedì 5 settembre e spetta a tutti i cittadini che hanno intenzione di viaggiare per tutta l’Italia con il 50% sulle escursioni e sui soggiorni, oltre a vantaggi e agevolazioni su altre esperienze. A partire dal 5 settembre 2022 si potrà richiedere il nuovo Bonus Vacanze (voucher 4×2) che permette di viaggiare in una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna ilanche per l’autunno. Si potrà richiedere un voucher fino a 450 euro senza, valido fino alla prossima estate. Ecco come fare. Leggi anche: Buoni Spesa: come funzionano, importi e come si richiedono: tutto quello che bisogna sapere Sono tantissime le Regioni che hanno attivato queste iniziative: l’ultima è partita proprio da lunedì 5e spetta ai cittadini che hanno intenzione di viaggiare per tutta l’Italia con il 50% sulle escursioni e sui soggiorni, oltre a vantaggi e agevolazioni su altre esperienze. A partire dal 5si potrà richiedere il nuovo(voucher 4×2) che permette di viaggiare in una ...

