Antonella Clerici, costretta a separarsi dal compagno: eppure in vacanza erano così affiatati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Antonella Clerici è stata costretta a separarsi dal compagno. Sembravano così affiatati in vacanza e vi spieghiamo il perché della separazione improvvisa. La conduttrice è sicuramente una delle donne dello spettacolo, tra le più apprezzate. La ‘Regina del mezzogiorno’ ha tenuto compagnia agli italiani per tantissimi anni con il programma Rai, La Prova del Cuoco. Antonella Clerici-Altranotizia (fonte: Google)Antonella Clerici è una donna trasparente e piena di energia che ha mostrato senza problemi anche i suoi difetti. Questo suo essere genuina l’ha consacrata tra le presentatrici più ammirate. Anche la sua vita privata è sempre stata oggetto della curiosità dei suoi ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022)è statadal. Sembravanoine vi spieghiamo il perché della separazione improvvisa. La conduttrice è sicuramente una delle donne dello spettacolo, tra le più apprezzate. La ‘Regina del mezzogiorno’ ha tenuto compagnia agli italiani per tantissimi anni con il programma Rai, La Prova del Cuoco.-Altranotizia (fonte: Google)è una donna trasparente e piena di energia che ha mostrato senza problemi anche i suoi difetti. Questo suo essere genuina l’ha consacrata tra le presentatrici più ammirate. Anche la sua vita privata è sempre stata oggetto della curiosità dei suoi ...

