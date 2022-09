VIDEO Berrettini-Ruud 0-3, US Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro lotta solo nel terzo set (Di martedì 6 settembre 2022) Si è chiuso con un secco 6-1 6-4 7-6 l’US Open 2022 di Matteo Berrettini. Il tennista romano è uscito di scena ai quarti di finale contro il norvegese Casper Ruud, chiudendo così la sua avventura a Flushing Meadows con una sconfitta abbastanza pesante. Tanti meriti sono del norvegese, partito in maniera davvero bruciante. solo tre errori non forzati nei primi 13 giochi della partita, mentre Matteo non ha espresso per lunghi tratti il suo miglior gioco: il 6-1 5-1 a cui stava andando incontro era emblematico. Poi c’è stata la reazione, che ha permesso alL’azzurro di recuperare un break nel secondo set e di andare a servire per chiudere il terzo, ma lì le gambe e la mente sono mancate con Ruud che invece è rimasto freddissimo per poi abbassare la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Si è chiuso con un secco 6-1 6-4 7-6 l’USdi Matteo. Il tennista romano è uscito di scena ai quarti di finale contro il norvegese Casper, chiudendo così la sua avventura a Flushing Meadows con una sconfitta abbastanza pesante. Tanti meriti sono del norvegese, partito in maniera davvero bruciante.tre errori non forzati nei primi 13 giochi della partita, mentre Matteo non ha espresso per lunghi tratti il suo miglior gioco: il 6-1 5-1 a cui stava andando incontro era emblematico. Poi c’è stata la reazione, che ha permesso aldi recuperare un break nel secondo set e di andare a servire per chiudere il, ma lì le gambe e la mente sono mancate conche invece è rimasto freddissimo per poi abbassare la ...

