Sulla scuola solo proposte acchiappa-voti (Di martedì 6 settembre 2022) Antonello Giannelli è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, che riunisce i dirigenti pubblici e le alte professionalità nella scuola. Con lui abbiamo parlato dell’anno scolastico che sta per iniziare. Giannelli, si legge dappertutto che “riaprono le scuole” anche se sarebbe meglio dire che ricomincia l’anno scolastico per gli studenti… “Vero. ‘Aprire’ è concetto fuorviante. Iniziano le lezioni, come da calendario. La normale attività delle scuole non si ferma mai”. Eppure la retorica dei dipendenti della scuola che fanno tre mesi di vacanze, che sono “privilegiati”, non si arresta mai… “Perché come tutte le retoriche funziona. I docenti fanno un mese di ferie, come tutti”. Come si ripresenta la scuola italiana? “Vorrei essere più lapidario possibile. Si presenta come sempre, purtroppo. Se vogliamo c’è un problema più: deve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Antonello Giannelli è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, che riunisce i dirigenti pubblici e le alte professionalità nella. Con lui abbiamo parlato dell’anno scolastico che sta per iniziare. Giannelli, si legge dappertutto che “riaprono le scuole” anche se sarebbe meglio dire che ricomincia l’anno scolastico per gli studenti… “Vero. ‘Aprire’ è concetto fuorviante. Iniziano le lezioni, come da calendario. La normale attività delle scuole non si ferma mai”. Eppure la retorica dei dipendenti dellache fanno tre mesi di vacanze, che sono “privilegiati”, non si arresta mai… “Perché come tutte le retoriche funziona. I docenti fanno un mese di ferie, come tutti”. Come si ripresenta laitaliana? “Vorrei essere più lapidario possibile. Si presenta come sempre, purtroppo. Se vogliamo c’è un problema più: deve ...

