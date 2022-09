“Sono stata 30 giorni senza TikTok | è tossico e una perdita di tempo Lo eliminerò”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Mentre i politici approdano su, alcuni giovanissimi se ne vanno via. O almeno, se ne privano per un periodo determinato. È il caso di @cecdesiderato, una ragazza che ha deciso di viverel’App cinese per 30. Come riportato da Webboh, il 30 luglio scorso lei aveva spiegato: “Ho preso una decisione.. Non è un video motivazionale. È una mia decisione. È vero,è un socialnel quale ognuno di noi si mette in comparazione con l’altro, ma prima di tutto è unadi. Questo è il periodo dell’anno che si sogna tutto l’anno: l’estate. Quindi ho deciso cheper tutto agosto. Ci vediamo a settembre”. Poi, tornata sul social, la 16enne ha ...