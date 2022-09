Raffaella Carrà, in arrivo le monete da 2 euro (Di martedì 6 settembre 2022) Il volto di Raffaella Carrà su una nuova moneta da 2 euro. La Zecca dello Stato renderà così omaggio alla regina della televisione italiana, scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Lo ha preannunciato domenica al Festival della TV di Dogliani (Cuneo) il conduttore radiofonico e giudice di Ballando con le Stelle Fabio Canino, impegnato nella presentazione del libro RaffaBook, incentrato proprio sull`indimenticabile showgirl: "Nel 2023 - ha dichiarato, come riporta la fanpage social Cinguetterai - l`Italia dedicherà la moneta da 2 euro a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l`europa. La più grande e poliedrica artista italiana". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) Il volto disu una nuova moneta da 2. La Zecca dello Stato renderà così omaggio alla regina della televisione italiana, scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Lo ha preannunciato domenica al Festival della TV di Dogliani (Cuneo) il conduttore radiofonico e giudice di Ballando con le Stelle Fabio Canino, impegnato nella presentazione del libro RaffaBook, incentrato proprio sull`indimenticabile showgirl: "Nel 2023 - ha dichiarato, come riporta la fanpage social Cinguetterai - l`Italia dedicherà la moneta da 2, personalità rilevante dentro e fuori l`pa. La più grande e poliedrica artista italiana".

fanpage : Raffaella Carrà sarà raffigurata sulla moneta da 2 euro nel 2023. Questo è quanto è stato deciso dall’Italia per co… - Agenzia_Ansa : Una moneta sarà dedicata a Raffaella Carrà dopo un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma manca… - Corriere : I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante - DottRiccardi : RT @Cinguetterai: ?? Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. ???? Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circo… - anborox : Nel 2023 il volto di Raffaella Carrà arriverà sulle monete da 2 euro. -