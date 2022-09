Ora che Kyrgios è diventato un “good boy” può vincere gli Us Open? (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Guardi Nick Kyrgios fare a pezzi in modo spettacolare, autorevole e persino sorridente il numero uno del mondo Daniil Medvedev e ti viene in mente “Una poltrona per due” con la sua trama che poggiava su una scommessa: se prendiamo un malcapitato, ma tanto malcapitato, diciamo un malcapitato problematico e lo mettiamo nelle condizioni giuste per scrollarsi di dosso i problemi diventerà o no identico (nel bene e nel male) a coloro che prima lo cacciavano fuori a calci dal loro elitario club? Chi ha letto o sentito le parole da campione pentito e responsabile dell'australiano (“sono stato troppo duro in passato con me, era malsano” e “sto cercando di rendermi utile anche per il mio team”) dopo la vittoria contro il russo che lo ha catapultato a giocare il quarto di finale contro Khachanov e un'eventuale semifinale dello Us Open contro il vincente ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Guardi Nickfare a pezzi in modo spettacolare, autorevole e persino sorridente il numero uno del mondo Daniil Medvedev e ti viene in mente “Una poltrona per due” con la sua trama che poggiava su una scommessa: se prendiamo un malcapitato, ma tanto malcapitato, diciamo un malcapitato problematico e lo mettiamo nelle condizioni giuste per scrollarsi di dosso i problemi diventerà o no identico (nel bene e nel male) a coloro che prima lo cacciavano fuori a calci dal loro elitario club? Chi ha letto o sentito le parole da campione pentito e responsabile dell'australiano (“sono stato troppo duro in passato con me, era malsano” e “sto cercando di rendermi utile anche per il mio team”) dopo la vittoria contro il russo che lo ha catapultato a giocare il quarto di finale contro Khachanov e un'eventuale semifinale dello Uscontro il vincente ...

CarloCalenda : Dai vengo io intanto ?@SkyTG24? a che ora? - EnricoLetta : A Palermo. Con ?@CaterinaChinnic? perché la #Sicilia sia in grado di spendere i tanti soldi europei che arrivano. E… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Ora che Putin spegne i caloriferi ci spiegano che il freddo fa bene L’incapacità… - NazzarenoMi : RT @freedomnopass: Stanno riempiendo di donne le stanze del potere occidentale come mai prima d’ora. E non siamo mai stati così vicini alla… - atlantidelibri : RT @Apndp: '#25settembre. #VotaLega per non vederla mai più'. Bravo. Ora però cerca un camorrista, uno 'ndranghetista, un mafioso, e il #s… -