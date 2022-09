' Ndrangheta | pm | pericolo di fuga per fermati | ' informati da ispettore Dia su indagini'

(Di martedì 6 settembre 2022) Milano, 6 set. (Adnkronos) - Per i 13nell'inchiesta contro la 'messa a segno dalla Guardia di finanza di Milano e di Pavia emerge undiconcreto: sono state "captate diverse conversazioni" in cui gli indagati "hanno consapevolezza dell'esistenza di un'attività di indagine a loro carico, essendo state scoperte peraltro diverse microspie nel corso delle investigazioni; hanno la possibilità di procurarsi continue informazioni sullo stato dell'indagine e sull'eventuale emissione di provvedimenti restrittivi; in tale contesto si inserisce la figura di unin servizio presso la Dia di Milano, che ha fornito diverse informazioni" si legge nel dispositivo di fermo - di oltre 400 pagine - firmato dai pm di Milano Gianluca Prisco e Andrea Zanoncelli e dal sostituto di ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

A Milano, il 5 luglio scorso, si è tenuta la prima manifestazione antial di fuori della ... oggi messi inda accessi abusivi ai sistemi informatici sui dati sensibili ", scrivono i ...... posto simbolico della Calabria, dove un tempo avvenivano summit della 'e oggi è invece ... avvertendo che "siamo di fronte al rischio di una vera e propria globalizzazione mafiosa",... Ndrangheta a Bergamo, in cella marito e moglie imprenditori. «Giro di fatture false per riciclare i soldi... Nel 2015 vennero incendiati 14 tir alla Ppb di Seriate. I Settembrini, vittime del rogo doloso, sono tra le 18 persone finte in carcere (su 33 arresti). Avrebbero chiesto tutela agli Arena, finendo ne ...Sponda Cosenza, invece, il coinvolgimento di De Cicco non ha nulla a che vedere con le elezioni. Di certo c’è che una volta scarcerato, a luglio del 2019, Adolfo D’Ambrosio prende un appuntamento con ...