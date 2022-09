Morte 13enne a Gragnano | indagati 6 ragazzi tra cui l’ex fidanzata | il sospetto che fosse lei a guidare i bulli

MacNab81712281 : Il miserabile post del carabiniere sulla morte del povero 13enne Alessandro di Gragnano denota non solo un'assenza… - NapoliToday : #Cronaca Morte 13enne, l'avvocato della famiglia: 'Alessandro era solare e aveva tanti amici'… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: “Se allevi conigli…”: il carabiniere che poteva stare zitto sulla morte del 13enne di #Gragnano - neXtquotidiano : “Se allevi conigli…”: il carabiniere che poteva stare zitto sulla morte del 13enne di #Gragnano - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “Se allevi conigli non puoi pretendere leoni…”: carabiniere commenta la morte del 13enne caduto dal balcone. L’Arma pr… -

...di altri componenti della chat su cui venivano pubblicati gli insulti contro il. La procura ...sono stati ascoltati nei giorni scorsi dai magistrati che conducono le indagini sulladel loro ......ufficiale in relazione al suicidio di un, trattasi di commenti espressi a titolo personale, le cui responsabilità ricadono esclusivamente sull'interessato'. Sul commento espresso dopo la...Oggi l’autopsia sul corpo del 13enne all’Ospedale di Castellammare. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino per il giorno del funerale. C'è anche l' ex fidanzatina tra i 6 indagati per la morte di Al ...L'Arma si è dissociata da quel commento pubblicato sui social (e poi rimosso) da un ufficiale e ha avviato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti ...