Montervino: “Raspadori? Il Napoli l’ha pagato troppo” (Di martedì 6 settembre 2022) Montervino su Raspadori L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì, ha commentato l’arrivo di Giacomo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 settembre 2022)suL’ex capitano delFrancesco, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì, ha commentato l’arrivo di Giacomo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Montervino: 'Raspadori? Non lo avrei pagato più di 28 milioni' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montervino: 'Raspadori? Non lo avrei pagato più di 28 milioni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montervino: 'Raspadori? Non lo avrei pagato più di 28 milioni' - apetrazzuolo : L'EX - Montervino: 'Raspadori? Non lo avrei pagato più di 28 milioni' - napolimagazine : L'EX - Montervino: 'Raspadori? Non lo avrei pagato più di 28 milioni' -