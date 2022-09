L’era di Serena Williams (Di martedì 6 settembre 2022) Serena Williams ha giocato la sua ultima partita da tennista venerdì sera, nel terzo turno degli US Open, nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium. Dopo aver battuto Danka Kovinic e la testa di serie n.2 del torneo Anett Kontaveit, ha perso contro Ajla Tomljanovic per 5-7 7-6 1-6. È arrivata al torneo da n. 413 del mondo, a pochi giorni dal suo quarantunesimo compleanno, avendo giocato appena quattro partite nell’ultimo anno, di cui tre perse. Ha salutato il tennis in una partita bellissima, che ha lottato fino all’ultimo per non lasciare andare, dove ha servito 11 ace e giocato 49 vincenti – da fondocampo, al volo, smash. Il suo ultimo record è stato quello del numero di biglietti venduti agli US Open per una sola giornata, più di 72mila. Chi c’era racconta di non aver mai visto tanta gente a Flushing Meadows, di aver sentito tante voci, di ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 6 settembre 2022)ha giocato la sua ultima partita da tennista venerdì sera, nel terzo turno degli US Open, nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium. Dopo aver battuto Danka Kovinic e la testa di serie n.2 del torneo Anett Kontaveit, ha perso contro Ajla Tomljanovic per 5-7 7-6 1-6. È arrivata al torneo da n. 413 del mondo, a pochi giorni dal suo quarantunesimo compleanno, avendo giocato appena quattro partite nell’ultimo anno, di cui tre perse. Ha salutato il tennis in una partita bellissima, che ha lottato fino all’ultimo per non lasciare andare, dove ha servito 11 ace e giocato 49 vincenti – da fondocampo, al volo, smash. Il suo ultimo record è stato quello del numero di biglietti venduti agli US Open per una sola giornata, più di 72mila. Chi c’era racconta di non aver mai visto tanta gente a Flushing Meadows, di aver sentito tante voci, di ...

