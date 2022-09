Facebook ha restituito la pagina al leader di Exit Simone Di Stefano

(Di martedì 6 settembre 2022) Il 31 agosto scorsoDi– che ha fondatoe che si presenterà insieme a Mario Adinolfi e il suo partito sotto il nome di Alternativa per l’Italia alle prossime elezioni – ha visto la suabloccata. Andando a riattivarla, nel giro di poche ore, laè stata oscurata. Come abbiamo già ricostuito, la stessa cosa era già capitata all’ex segretario di Casapound nel 2019, quando trae diversi esponenti del partito estremista si era aperta una lunga diatriba (nel 2020 ladi Casapound è stata poi riattivata in seguito all’ordine della giustizia italiana). Ora, a distanza di poco meno di una settimana, laDiè ...

CenturrinoLuigi : RT @kiara86769608: Stanno già coprendo le città e internet di manifesti e pubblicità che paghiamo noi, a nostra insaputa, con il finanziame… - ValeriaSanna16 : RT @kiara86769608: Stanno già coprendo le città e internet di manifesti e pubblicità che paghiamo noi, a nostra insaputa, con il finanziame… - Cordeli11870198 : RT @kiara86769608: Stanno già coprendo le città e internet di manifesti e pubblicità che paghiamo noi, a nostra insaputa, con il finanziame… - alycecappellaio : RT @GiampaoloScopa: Ha provato a cambiare la storia, ha restituito la libertà dopo anni di oppressione. I suoi successori hanno distrutto o… - xgianc : RT @kiara86769608: Stanno già coprendo le città e internet di manifesti e pubblicità che paghiamo noi, a nostra insaputa, con il finanziame… -

ilmattino.it

A raccontare l'accaduto, attraverso, è il padre di uno dei giovani del gruppo: 'Carissimo ... rintracciata la donna, haiil tutto alla signora'. Avrebbero potuto tacere, o peggio ...... dei materiali e delle architetture, che haun grazioso agglomerato di case in pietra, ...enogastronomico Festival della Birra delle Valli Savonesi musica street food CONDIVIDI... Libro restituito alla biblioteca 46 anni dopo Un libro preso in prestito da una biblioteca dell'Ontario, in Canada, è stato restituito all'istituto con ben 46 anni di ritardo. Come riferisce CM, la persona che ...ROMA (ITALPRESS) - "Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro l'ora, perché oltre 4 milioni operatori e lavoratrici guadagnano 3, 4 o 5 euro l'ora e questo non cons ...