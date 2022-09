Europa ancora nel mirino della speculazione: manca la solidarietà (Di martedì 6 settembre 2022) L’Unione Europea è finita sotto il mirino di una tempesta globale come non si vedeva dalla crisi finanziaria del 2008. La stretta energetica del Cremlino persegue l’obbiettivo non solo di impoverire il continente europeo, ma di vedere vacillare l’appoggio dell’opinione pubblica nei confronti delle sanzioni alla Russia. Nella speranza di ottenere questo risultato, Putin sta facendo semplicemente leva sul nostro punto debole, che va aldilà della dipendenza europea dal gas russo. Ma è essenzialmente un fatto politico: la divisione politica dell’Europa. Il punto più vulnerabile del vecchio continente sta nella sua mancanza di compattezza e di reattività politica nelle questioni globali. E alla fine nell’inesistenza di quel profondo sentimento di solidarietà europea in cui i nostri padri fondatori avevano ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) L’Unione Europea è finita sotto ildi una tempesta globale come non si vedeva dalla crisi finanziaria del 2008. La stretta energetica del Cremlino persegue l’obbiettivo non solo di impoverire il continente europeo, ma di vedere vacillare l’appoggio dell’opinione pubblica nei confronti delle sanzioni alla Russia. Nella speranza di ottenere questo risultato, Putin sta facendo semplicemente leva sul nostro punto debole, che va aldilàdipendenza europea dal gas russo. Ma è essenzialmente un fatto politico: la divisione politica dell’. Il punto più vulnerabile del vecchio continente sta nella suanza di compattezza e di reattività politica nelle questioni globali. E alla fine nell’inesistenza di quel profondo sentimento dieuropea in cui i nostri padri fondatori avevano ...

