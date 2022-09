ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Danilo si arrabbia in tv: 'Perché doveva essere facile per il Psg?': Il terzino della #Juve ha parlato dopo la sconfi… - sportli26181512 : #Danilo si arrabbia in tv: 'Perché doveva essere facile per il Psg?': Il terzino della #Juve ha parlato dopo la sco… -

Corriere dello Sport

Il terzino della Juventusha commentato a Mediaset la sconfitta per 2 - 1 dei bianconeri contro il Psg al Parco dei Principi all'esordio in Champions League ...si fa male, Allegri inserisce Morata e l'atteggiamento passa da prudente a iperoffensivo. E ... E Allegri sie va fuori (rosso). Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font ... Danilo si arrabbia in tv: "Perché doveva essere facile per il Psg" Il terzino della Juventus Danilo ha commentato a Mediaset la sconfitta per 2-1 dei bianconeri contro il Psg al Parco dei Principi all'esordio in Champions League. " Perché doveva essere una partita fa ...Appena tre tiri in porta a partita, peggio in serie A fanno solo Spezia, Verona, Monza e Sampdoria. Fanno discutere le parole del tecnico in vista della sfida ...