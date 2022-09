Chelsea, c'è fretta per un rinnovo importante (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo il Telegraph, il Chelsea ha fretta di rinnovare il contratto con il 23enne centrocampista inglese Mason Mount, dopo che il connazionale... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo il Telegraph, ilhadi rinnovare il contratto con il 23enne centrocampista inglese Mason Mount, dopo che il connazionale...

gd_lele : 35 milioni per Zakaria numero completamente random che il Chelsea ha buttato lì per chiudere in fretta. Non lo riscattano MAI - LeoStef14 : @_RoadToIstanbul @luchino_____ Ieri hanno perso con il southampton. Lo scorso anno hanno preso 3 pere da quella squ… -