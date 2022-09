Bruno Barbieri: “La passione per la cucina nasce dal desiderio di viaggiare” (Di martedì 6 settembre 2022) «Papà non mi voleva cuoco, lo convinsero i vicini di casa Il migliore? Cannavacciuolo» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 25 È diventato maggiorenne a New York, Bruno Barbieri. «Sono partito dalla provincia di Bologna a 17 anni, con la firma dei miei genitori per poterlo fare. Avevo deciso di lavorare come cuoco sulle navi da crociera». Passato qualche anno — «ne ho compiuti sessanta e mi rompe proprio le palle questa cosa» — l’America è diventata casa sua. «Il punto è che ho sempre cercato nella vita di fare cose che mi potessero stimolare, rincorso orizzonti nuovi. E così, alla mia età, ho deciso di approfondire il mio inglese, che non era un granché. Ho preso casa vicino a Miami e ci resto per una buona parte dell’anno… ormai ho anche imparato a fare i barbecue, da vero americano». Ha dalla sua sette stelle Michelin, non le sarà ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 settembre 2022) «Papà non mi voleva cuoco, lo convinsero i vicini di casa Il migliore? Cannavacciuolo» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 25 È diventato maggiorenne a New York,. «Sono partito dalla provincia di Bologna a 17 anni, con la firma dei miei genitori per poterlo fare. Avevo deciso di lavorare come cuoco sulle navi da crociera». Passato qualche anno — «ne ho compiuti sessanta e mi rompe proprio le palle questa cosa» — l’America è diventata casa sua. «Il punto è che ho sempre cercato nella vita di fare cose che mi potessero stimolare, rincorso orizzonti nuovi. E così, alla mia età, ho deciso di approfondire il mio inglese, che non era un granché. Ho preso casa vicino a Miami e ci resto per una buona parte dell’anno… ormai ho anche imparato a fare i barbecue, da vero americano». Ha dalla sua sette stelle Michelin, non le sarà ...

