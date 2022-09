Boris Becker in prigione, la disperazione della madre: “Non posso fargli visita” (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex campione tedesco di tennis è in carcere per bancarotta Non è il periodo più glorioso per Boris Becker. L’ex campione di tennis sta attualmente scontando due anni e mezzo di carcere a Londra. Boris Becker, qualche mese fa, è stato infatti condannato per bancarotta a seguito di un debito di circa 6 milioni di euro che non è stato in grado di saldare. Il debito risale a un contratto firmato da Boris Becker con la banca privata Arbuthnot Latham & Co e altri finanziatori. Leggi anche: Tennis, come procede la permanenza in carcere di Boris Becker? L’ex allenatore di Novak Djokovic, nonostante vari tentativi, non è riuscito a estinguere il debito e così i finanziatori gli hanno fatto causa. Il tedesco sta costando una parte della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex campione tedesco di tennis è in carcere per bancarotta Non è il periodo più glorioso per. L’ex campione di tennis sta attualmente scontando due anni e mezzo di carcere a Londra., qualche mese fa, è stato infatti condannato per bancarotta a seguito di un debito di circa 6 milioni di euro che non è stato in grado di saldare. Il debito risale a un contratto firmato dacon la banca privata Arbuthnot Latham & Co e altri finanziatori. Leggi anche: Tennis, come procede la permanenza in carcere di? L’ex allenatore di Novak Djokovic, nonostante vari tentativi, non è riuscito a estinguere il debito e così i finanziatori gli hanno fatto causa. Il tedesco sta costando una parte...

