"Bisogna mettere un tetto alle multe", Berlusconi non vuole solo abolire processi e reati: ora passa al codice della strada (Di martedì 6 settembre 2022) "Bisogna mettere un tetto alle multe". Lo ha proposto Silvio Berlusconi nell'ormai consueta "pillola", il video che tutti i giorni pubblica sui propri social affrontando un tema diverso. Oggi, appunto, è toccato alle multe. "Se uno Stato non è in grado di riscuoterle, è impensabile che a distanza di anni chieda ai cittadini di pagare. Il nostro Paese ha bisogno di ripartire, ha bisogno di tracciare una linea che segni un nuovo inizio. Per questo si potrebbe pagare il 10 o il 20% dell'ammontare della vecchia multa". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

