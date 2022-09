Balotelli: ‘Mi piacerebbe tornare a giocare nel Milan’ | Mercato (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 01:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da CalcioMercato.com: Mario Balotelli, attaccante del Sion, ha parlato ai microfoni di Dazn della sua nuova avventura: “Sono appena arrivato, sto bene. E’ un’avventura, ma sicuramente una scelta fatta bene. Speriamo vada bene. Volevo far gol col Basilea, ma l’importante è aver vinto. Sono contento di questa scelta. E’ una scelta di vita. A livello calcistico il campionato svizzero è un campionato particolare, sicuramente non il migliore al mondo, ma difficile. Non puoi venire qui pensando di farti una vacanza. Ma la gente ti lascia vivere, si sta bene, per cui è una scelta di vita”. Cosa senti quando vedi il derby tra Milan e Inter?“Le due squadre sono bellissime tutte e due. Il derby non l’ho visto perché giocavamo allo stesso orario. San Siro è lo stadio più bello del mondo”. Ti emozioni ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 01:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Mario, attaccante del Sion, ha parlato ai microfoni di Dazn della sua nuova avventura: “Sono appena arrivato, sto bene. E’ un’avventura, ma sicuramente una scelta fatta bene. Speriamo vada bene. Volevo far gol col Basilea, ma l’importante è aver vinto. Sono contento di questa scelta. E’ una scelta di vita. A livello calcistico il campionato svizzero è un campionato particolare, sicuramente non il migliore al mondo, ma difficile. Non puoi venire qui pensando di farti una vacanza. Ma la gente ti lascia vivere, si sta bene, per cui è una scelta di vita”. Cosa senti quando vedi il derby tra Milan e Inter?“Le due squadre sono bellissime tutte e due. Il derby non l’ho visto perché giocavamo allo stesso orario. San Siro è lo stadio più bello del mondo”. Ti emozioni ...

Danielee1899 : RT @theMilanZone_: ??#Balotelli: “Mi piacerebbe ritornare a giocare nel #Milan. San Siro é il miglior stadio al mondo” - lacittanews : - ma_io_boh_ : RT @theMilanZone_: ??#Balotelli: “Mi piacerebbe ritornare a giocare nel #Milan. San Siro é il miglior stadio al mondo” - milansette : Balotelli: 'Vorrei tornare al Milan. A me il Milan piace, ma anche l'Inter non mi farebbe schifo' #acmilan… - internewsit : Balotelli: «Dove vorrei rigiocare? Al Milan, ma l'Inter certo non mi fa schifo» - -