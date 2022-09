US Open 2022, Nadal perde il primo set e chiede un medical timeout: ben nove minuti di stop (Di lunedì 5 settembre 2022) La tante critiche subite un anno fa da alcuni tennisti, uno su tutti Stefanos Tsitsipas, avevano spinto l’ATP a stabilire alcuni regolamenti molto rigidi per quanto concerne la pause tra un set e l’altro, eppure questi regolamenti forse non valgono per tutti. Dopo aver perso il primo set, contro Frances Tiafoe, nel suo match di ottavi di finale agli US Open, Rafael Nadal si è preso una pausa fuori dal campo per ricevere un piccolo trattamento medico al polso. Ma più che l’entità del problema – a dir la verita apparso di gravità irrilevante -, ha fatto discutere molto la durata di questa interruzione. Lo stop tra primo e secondo set, infatti, è durato ben 9 minuti e 13 secondi, troppo considerando i regolamenti quest’anno in vigore. Ciò ha fatto molto discutere sul mondo dei social, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) La tante critiche subite un anno fa da alcuni tennisti, uno su tutti Stefanos Tsitsipas, avevano spinto l’ATP a stabilire alcuni regolamenti molto rigidi per quanto concerne la pause tra un set e l’altro, eppure questi regolamenti forse non valgono per tutti. Dopo aver perso ilset, contro Frances Tiafoe, nel suo match di ottavi di finale agli US, Rafaelsi è preso una pausa fuori dal campo per ricevere un piccolo trattamento medico al polso. Ma più che l’entità del problema – a dir la verita apparso di gravità irrilevante -, ha fatto discutere molto la durata di questa interruzione. Lotrae secondo set, infatti, è durato ben 9e 13 secondi, troppo considerando i regolamenti quest’anno in vigore. Ciò ha fatto molto discutere sul mondo dei social, ...

DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - DavidPuente : Ecco come i sostenitori dell'idrossiclorochina (alcuni attualmente candidati al Parlamento) stanno cercando di rifa… - EasyInve : La dipendenza italiana dal gas russo. - nocciola68 : RT @EasyInve: La dipendenza italiana dal gas russo. - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #USOpen 2022, #Nadal perde il primo set e chiede un medical timeout: ben nove minuti di stop -