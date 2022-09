Uomini e Donne gossip, è già finita tra Roberta Di Padua e Davide Donadei? (Di lunedì 5 settembre 2022) Che tra Roberta Di Padua e Davide Donadei ci fosse qualcosa è chiaro a tutti, visto che la settimana scorsa hanno cenato insieme a Napoli e stando a quanto hanno rivelato dei testimoni, hanno anche trascorso la notte insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di un’amicizia, mentre l’ex dama del trono over non si è sbilanciata più di tanto, condannando le malelingue e affermando che la verità sarebbe presto venuta fuori. Ora, però, le cose sembrano cambiate. Anticipazioni Uomini e Donne, una coppia lascia lo studio già nella prima puntata Neanche il tempo di ricominciare, che già il trono over ha visto nascere una more che i due protagonisti vivranno fuori ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 settembre 2022) Che traDici fosse qualcosa è chiaro a tutti, visto che la settimana scorsa hanno cenato insieme a Napoli e stando a quanto hanno rivelato dei testimoni, hanno anche trascorso la notte insieme. L’ex tronista diha parlato di un’amicizia, mentre l’ex dama del trono over non si è sbilanciata più di tanto, condannando le malelingue e affermando che la verità sarebbe presto venuta fuori. Ora, però, le cose sembrano cambiate. Anticipazioni, una coppia lascia lo studio già nella prima puntata Neanche il tempo di ricominciare, che già il trono over ha visto nascere una more che i due protagonisti vivranno fuori ...

matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - MargheritaLeon : @Babbanculo Generalista e benevolo non direi. Ci sono tantissime donne e uomini che pensano ancora che si tratti di… - Ivan48300854 : @Agenzia_Ansa Quindi se vivo da solo, vado a lavore di giorno poi la sera cucino e lavo i piatti mi tocca lo straor… -